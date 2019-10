Microsoft Ignite The Tour arrive à Paris les 13 et 14 novembre 2019 : un aperçu du programme dans un entretien avec Christopher Maneu Ingénieur cloud & developer advocate chez Microsoft R&D 0PARTAGES 4 0 Si vous êtes en France, ne manquez pas l'occasion de prendre connaissance des tout derniers outils de développement et technologies cloud de Microsoft, car Microsoft Ignite The Tour arrive à Paris. Ce sera l'occasion d'apprendre, des experts Microsoft et de la communauté, de nouvelles façons de moderniser les charges de travail et de migrer vers le cloud, découvrir les technologies cloud les plus récentes, explorer des techniques de développement client innovantes, découvrir de nouvelles façons de gérer votre infrastructure, etc.



La conférence Microsoft Ignite The Tour Paris aura lieu les 13 et 14 novembre 2019, de 9h à 19h. Adresse : Paris Convention Centre, Porte De Versailles, Pavilion 7, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris.



Pour en savoir plus, l'équipe de rédaction de Developpez.com est allée à la rencontre de Christopher Maneu, Ingénieur cloud & developer advocate chez Microsoft R&D.





Christopher Maneu, Ingénieur cloud & developer advocate chez Microsoft R&D

Q1- Microsoft s'apprête à faire le tour du monde avec Microsoft Ignite The Tour. De quoi s'agit-il exactement et quel est le lien avec la traditionnelle conférence annuelle Microsoft Ignite ?



Christopher Maneu : Microsoft Ignite est un événement international qui regroupe sur une semaine plus de 1000 sessions et 200 workshops. C’est également un événement où de nombreuses nouveautés sont annoncées sur les trois cloud de Microsoft.



Mais tout le monde ne peut pas assister à cet événement – car il se déroule aux États-Unis, et que malgré 25 000 places, il soit sold-out. C’est pourquoi nous avons décidé de créer Microsoft Ignite The Tour, afin d’apporter le meilleur de Microsoft Ignite au plus près de la communauté, (presque) partout dans le monde. Au programme : des sessions techniques, des parcours de formations, des rencontres avec des ingénieurs de Microsoft et des pairs.



Q2- Microsoft commence sa tournée 2019-2020 dès le mois prochain, et vous avez choisi Paris comme point de départ ? Pourquoi ce choix ?



Christopher Maneu : L’année dernière, Microsoft Ignite the tour s’est déplacé dans une quinzaine de villes. Cette année, ce ne sont pas moins de 30 villes qui composeront cette tournée. À cette époque de l’année, en France, nous avions un autre événement connu des développeurs et des IT : Microsoft Expériences. Tout comme il était naturel de compter Paris parmi les villes du tour cette année, il était naturel de transformer Microsoft Experiences par Microsoft Ignite The Tour Paris.



Cette situation est un atout pour les participants à ce premier événement : il y aura plus d’ingénieurs et de membres des équipes produit sur cette date parisienne que sur de nombreuses autres dates du tour.



Q3- Mobilité, cloud, big data, intelligence artificielle, etc. Les principales technologies du moment vont-elles être évoquées ou allez-vous plutôt vous focaliser sur certains domaines afin de les traiter plus en profondeur ?



Christopher Maneu : Il y aura un peu des deux ! L’agenda de cet événement est composé de deux types de sessions : celles contenues dans des learning paths, et les autres sessions. Ces dernières peuvent être plus éclectiques et donc avoir des niveaux variés.



Q4- Une centaine de sessions regroupées dans des learning paths ou parcours de formation sont prévues. Que pouvez-vous nous dire sur ces parcours ? De quoi s'agit-il ? Quel en est l'intérêt ? Et quels learning paths allez-vous proposer ?



Christopher Maneu : La manière dont nous apprenons, et dont nous avons besoin de progresser pour rester pertinents dans notre profession évolue. Dans ce contexte, beaucoup de conférences ne sont pas adaptées pour réellement monter en compétence sur un sujet. Elles permettent de se renseigner sur des tendances, ou de prendre des retours d’expériences, mais pas de se mettre au travail.



L’idée derrière les Learning Paths est de répondre à cet enjeu. Composés de plusieurs sessions, d’ateliers, et des temps d’échanges avec les experts, ils sont conçus autour d’une problématique client. Ils démontrent plusieurs technologies afin de résoudre cette problématique.



On peut toujours assister aux sessions individuellement, mais elles ont été conçues pour assister à l’ensemble des sessions. Pas moins de 16 learning paths seront accessibles, du développement à l’infrastructure, telles que :

Azure Fundamentals ;

atteindre les exigences de conformité ;

sécuriser votre organisation ;

développeurs, guide vers l’AI ;

développer des applications cloud-native ;

etc.

Q5- En dehors des sessions techniques, y aura-t-il d'autres activités ? Si oui, lesquelles ?



Christopher Maneu : Hormis le traditionnel espace d’exposition sponsors, il y a en effet d’autres activités prévues :

un espace communauté, avec la présence de responsables de communautés Microsoft et non-Microsoft (Duchess France, JHipster, TypeScript) ;

un espace où vous pouvez rencontrer des ingénieurs Microsoft et près de 350 experts de la communauté pour répondre à vos questions ;

des espaces de démonstrations, notamment Surface, Azure, AI, Teams…

Il y aura également un moment de networking à la fin du dernier jour.



Q6- Quel est le public ciblé et quelles sont les conditions pour y participer ?



Christopher Maneu : Il y a plusieurs publics qui peuvent être intéressés par cet événement. Les développeurs bien évidemment, mais également les IT/Ops (avec plusieurs learning paths qui leur sont dédiés). Pour les décideurs, un événement dédié est organisé en parallèle – Microsoft Envision.



La participation à l’événement se fait sur inscription et est 100% gratuite.



Q7- Y a-t-il quelque chose de prévu pour ceux qui ne pourront pas être présents à l'évènement ?



Christopher Maneu : La plus grande partie des opportunités seront sur place. Néanmoins, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter (@cmaneu, @msdev_fr). Durant l’année, les vidéos des sessions seront également publiées sur le site de Microsoft Ignite.



Au-delà de l’événement, il est possible de retrouver une partie de ces learning paths sur Microsoft Learn, une



Q8- Un mot de fin ou un appel à lancer ?



Christopher Maneu : Vous voulez vous lancer dans le développement cloud, échanger avec des experts et d’autres développeurs ? Vous voulez assister à une conférence vous permettant de monter en compétences ? Alors, n’hésitez pas à venir à Microsoft Ignite The Tour Paris !



S'inscrire gratuitement au Microsoft Ignite The Tour Paris Si vous êtes en France, ne manquez pas l'occasion de prendre connaissance des tout derniers outils de développement et technologies cloud de Microsoft, car Microsoft Ignite The Tour arrive à Paris. Ce sera l'occasion d'apprendre, des experts Microsoft et de la communauté, de nouvelles façons de moderniser les charges de travail et de migrer vers le cloud, découvrir les technologies cloud les plus récentes, explorer des techniques de développement client innovantes, découvrir de nouvelles façons de gérer votre infrastructure, etc.La conférence Microsoft Ignite The Tour Paris aura lieu les 13 et 14 novembre 2019, de 9h à 19h. Adresse : Paris Convention Centre, Porte De Versailles, Pavilion 7, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris.Pour en savoir plus, l'équipe de rédaction de Developpez.com est allée à la rencontre de Christopher Maneu, Ingénieur cloud & developer advocate chez Microsoft R&D.Microsoft Ignite est un événement international qui regroupe sur une semaine plus de 1000 sessions et 200 workshops. C’est également un événement où de nombreuses nouveautés sont annoncées sur les trois cloud de Microsoft.Mais tout le monde ne peut pas assister à cet événement – car il se déroule aux États-Unis, et que malgré 25 000 places, il soit sold-out. C’est pourquoi nous avons décidé de créer Microsoft Ignite The Tour, afin d’apporter le meilleur de Microsoft Ignite au plus près de la communauté, (presque) partout dans le monde. Au programme : des sessions techniques, des parcours de formations, des rencontres avec des ingénieurs de Microsoft et des pairs.L’année dernière, Microsoft Ignite the tour s’est déplacé dans une quinzaine de villes. Cette année, ce ne sont pas moins de 30 villes qui composeront cette tournée. À cette époque de l’année, en France, nous avions un autre événement connu des développeurs et des IT : Microsoft Expériences. Tout comme il était naturel de compter Paris parmi les villes du tour cette année, il était naturel de transformer Microsoft Experiences par Microsoft Ignite The Tour Paris.Cette situation est un atout pour les participants à ce premier événement : il y aura plus d’ingénieurs et de membres des équipes produit sur cette date parisienne que sur de nombreuses autres dates du tour.Il y aura un peu des deux ! L’agenda de cet événement est composé de deux types de sessions : celles contenues dans des learning paths, et les autres sessions. Ces dernières peuvent être plus éclectiques et donc avoir des niveaux variés.La manière dont nous apprenons, et dont nous avons besoin de progresser pour rester pertinents dans notre profession évolue. Dans ce contexte, beaucoup de conférences ne sont pas adaptées pour réellement monter en compétence sur un sujet. Elles permettent de se renseigner sur des tendances, ou de prendre des retours d’expériences, mais pas de se mettre au travail.L’idée derrière les Learning Paths est de répondre à cet enjeu. Composés de plusieurs sessions, d’ateliers, et des temps d’échanges avec les experts, ils sont conçus autour d’une problématique client. Ils démontrent plusieurs technologies afin de résoudre cette problématique.On peut toujours assister aux sessions individuellement, mais elles ont été conçues pour assister à l’ensemble des sessions. Pas moins de 16 learning paths seront accessibles, du développement à l’infrastructure, telles que :Hormis le traditionnel espace d’exposition sponsors, il y a en effet d’autres activités prévues :Il y aura également un moment de networking à la fin du dernier jour.Il y a plusieurs publics qui peuvent être intéressés par cet événement. Les développeurs bien évidemment, mais également les IT/Ops (avec plusieurs learning paths qui leur sont dédiés). Pour les décideurs, un événement dédié est organisé en parallèle – Microsoft Envision.La participation à l’événement se fait sur inscription et est 100% gratuite.La plus grande partie des opportunités seront sur place. Néanmoins, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter (@cmaneu, @msdev_fr). Durant l’année, les vidéos des sessions seront également publiées sur le site de Microsoft Ignite.Au-delà de l’événement, il est possible de retrouver une partie de ces learning paths sur Microsoft Learn, une plateforme en ligne de formation gratuite.Vous voulez vous lancer dans le développement cloud, échanger avec des experts et d’autres développeurs ? Vous voulez assister à une conférence vous permettant de monter en compétences ? Alors, n’hésitez pas à venir à Microsoft Ignite The Tour Paris ! Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Data Engineer ↳ Computer Futures - France - Boulogne-Billancourt Ingenieur d'Etudes et Développement Java JEE - H/F ↳ Sopra Steria - France - Orléans Ingénieur développeur C/C++ Qt H/F ↳ CS Communication & Systèmes - France - Le Plessis-Robinson Voir plus d'offres