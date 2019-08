Microsoft achète jClarity pour renforcer Java sur Azure Améliorer les performances et accroître l'engagement de la communauté Java 0PARTAGES 12 0 Microsoft a annoncé avoir fait l’acquisition de jClarity, contributeur au projet AdoptOpenJDK, pour « soutenir ses contributions continues à l'open source tout en améliorant les performances des charges de travail Java sur Azure ».



Avec l'acquisition de la société de services de support Java jClarity, Microsoft tente d'optimiser les charges de travail Java sur sa plate-forme Azure Cloud. C’est ce que l’entreprise explique lorsqu’elle déclare « l’équipe, formée de champions de Java et de data scientist possédant une expertise reconnue en optimisations de JVM (Java Virtual Machine) pilotées par les données, aidera les équipes de Microsoft à tirer parti des avancées de la plateforme Java. Chez Microsoft, nous sommes convaincus que nous pouvons faire plus pour nos clients en travaillant aux côtés de la communauté Java. L’équipe jClarity, avec le soutien de Microsoft, continuera de collaborer avec la communauté OpenJDK et l’écosystème Java afin de favoriser les progrès de la plateforme ».



Ces dernières années, l'utilisation de Java par Microsoft s'est développée et inclut désormais plusieurs déploiements à grande échelle, tels qu'Azure HDInsight et Minecraft. « Des clients Microsoft comme Adobe, Daimler et la Société Générale ont transféré leurs charges de travail Java en production vers Azure. Avec plus de la moitié des charges de travail de calcul exécutées sous Linux, Azure est devenue une excellente plateforme pour l'open source, qui inclut certainement Java » assure l’éditeur.





jClarity a été fondé par des experts de Java et JVM, dont les compétences serviront désormais Azure. « L’équipe jClarity est composée d'experts en JVM qui ont aidé leurs clients à optimiser leurs applications Java tout en assurant leadership et assistance au sein de la communauté Java open source. Pour nous, c'est la correspondance parfaite ».



La relation avec cette équipe n'est pas nouvelle: depuis juin 2018, Microsoft sponsorise le projet AdoptOpenJDK destiné à aider à la construction de fichiers binaires d'OpenJDK pour différentes plates-formes, notamment Linux et Windows..



Microsoft affirme que les ingénieurs Microsoft Azure et jClarity vont collaborer pour faire d’Azure une meilleure plateforme pour nos clients Java et leurs équipes internes, améliorant ainsi l’expérience et les performances de la plate-forme pour les développeurs et les utilisateurs finaux Java.



Source :



Et vous ?



Aviez-vous déjà entendu parler de jClarity ? Qu'en pensez-vous ?

